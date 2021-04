Bielsa, con il Liverpool servirebbe Viduka

Ci vorrebbe Mark Viduka per fare felice Bielsa. Il Leeds ha vinto solo una delle ultime 11 partite casalinghe contro il Liverpool in tutte le competizioni: la famosa vittoria per 4-3 del novembre 2000, con il bomber australiano che realizzò quattro gol. Il Liverpool ha vinto 4-3 all’andata nella prima giornata di campionato, vincendo anche la gara di ritorno contro il Leeds in quattro stagioni in Premier League, nessuna squadra ci è riuscita più volte (1996/97, 1997/98, 1999/2000 e 2002/03).

Il Leeds ha subito 52 gol in 25 sfide contro il Liverpool in Premier League, più che contro qualsiasi altra squadra nella competizione. o Dopo la vittoria per 2-1 sul campo del City nell’ultima gara, il Leeds potrebbe diventare solo la seconda squadra nella storia della Premier League a battere sia la capolista che i campioni in carica in due partite consecutive, dopo l’Everton nel febbraio 2010 (Chelsea e Manchester United). Il Leeds viene da tre vittorie in Premier League e non arriva a quattro di fila nella stessa stagione nella massima serie da aprile 2001 (una serie di sei).

Il Liverpool ha vinto tre partite di campionato consecutive solo per la seconda volta in questa stagione (dopo le prime tre gare stagionali a settembre), vincendo in rimonta contro l’Aston Villa nell’ultima uscita. Il Liverpool ha vinto cinque delle ultime sei trasferte di campionato, più che nelle precedenti 15 in esterna.

OPTA | 19-04-2021 08:00