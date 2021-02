Betis in salute, Pellegrini spera

Il Betis ha perso quattro delle ultime cinque sfide nella Liga contro il Getafe, comprese le ultime due di fila senza trovare il gol, dopo essere stato sconfitto solamente in una delle cinque partite precedenti nella competizione.

Il Betis in casa ha perso solo una delle ultime nove partite contro il Getafe nella Liga, 1-2 nel marzo 2019, ma non vince da tre incontri e non è mai arrivato a quota quattro gare di fila senza successi nella competizione contro questo avversario. Dopo tre successi consecutivi in trasferta contro avversari andalusi nella Liga tra il 2018 e il 2019, il Getafe ha vinto solo uno degli ultimi cinque incontri fuori casa contro questi avversari nella competizione.

Il Betis ha collezionato 14 degli ultimi 21 punti a disposizione nella Liga; dei 21 precedenti ne aveva raccolti solamente sette. Il Getafe è reduce da tre sconfitte in trasferta consecutive nella Liga, non avendo trovato il gol nelle ultime due. Non perde quattro gare fuori casa di fila nel massimo campionato da aprile 2016 (otto).

OPTA | 18-02-2021 14:27