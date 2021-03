Betis, arriva un Alaves con l'acqua alla gola

Dopo tre sconfitte di fila tra il 2006 e il 2017, il Betis di Pellegrini ha perso solo una delle ultime sette partite nella Liga contro l’Alaves, 1-2 nel luglio 2020 nell’ultimo incrocio al Benito Villamarin. Il Betis non ha battuto in casa l’Alaves nella Liga nelle ultime due partite per la prima volta nel massimo campionato.

L’Alaves ha vinto solo una delle ultime 15 partite nella Liga contro squadre andaluse, perdendo le ultime quattro. Il successo è arrivato contro il Betis in trasferta, 2-1 nel luglio 2020. Dall’inizio del 2021, il Betis ha conquistato 20 punti in nove partite nella Liga, uno in più rispetto alle 16 partite precedenti

in questa stagione. L’Alaves è la squadra che ha raccolto meno punti nella Liga nel 2021. La squadra di Vitoria ha vinto solo il 14.3% delle partite di campionato con Abelardo in panchina (una su sette) contro il 22.2% di Pablo Machin (quattro su 18). Loren Moron ha segnato tre gol contro l’Alaves nella Liga, la sua vittima preferita al pari di Barcellona e Girona. Il giocatore del Betis non va in gol da 14 partite nella Liga, la propria striscia peggiore nel massimo campionato.

