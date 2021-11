Berrettini vuole rilanciarsi a Torino

Matteo Berrettini, unico italiano in gara alle Atp Finals di Torino, affronterà Alexander Zverev nel match serale previsto alle 21.

Nell’ultima parte di un comunque ottimo 2021 (nel quale a stopparlo in ben tre slam è stato Novak Djokovic, finale di Wimbledon compresa) il romano non sta brillando e vorrebbe dare una scossa: il tedesco, però, non è certo il cliente ideale, anche perché i precedenti lo vedono avanti per 3 a 1. Dalla sua Berrettini avrà il tifo del Pala Alpitour: un fattore in più a cui potersi aggrappare.

OPTA | 14-11-2021 12:41