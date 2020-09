Berrettini, stai (molto) attento a Casper

Quattro quarti rappresentano il ricco menù di sabato agli Internazionali di Italia in corso di svolgimento sulla terra rossa del Foro Italico.

Novak Djokovic e Rafael Nadal dovrebbero fare un sol boccone dei loro avversari: Dominik Koepfer per il serbo e Diego Schwartzman per lo spagnolo. Partite nelle quali è davvero coraggioso pensare che i non favoriti riescano a vincere un set. Qualche problema in più potrebbe avere Matteo Berrettini con Casper Ruud: il romano nel derby con Travaglia non sempre è stato convincente ed ecco quindi che non sarebbe una sorpresa se dovesse soffrire con il norvegese. Si può quindi ipotizzare un match da tre set. Il bilancio tra i due è di 1-1 ma va ricordato che sulla terra, al Roland Garros, nel 2019, lo scandinavo si impose in tre set (6-4, 7-5, 6-3).

Sulla carta l’incontro più combattuto dei quattro sarà quello che metterà di fronte Denis Shapovalov e Grigor Dimitrov, con il canadese che si fa preferire ma che avrò un osso duro da rosicchiare. Attenzione ai tie-break in questa sfida.

