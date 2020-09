Berrettini-Rublev, ci risiamo. Copincolla improbabile

Dopo essersi sbarazzato in tre set del norvegese Casper Ruud, Matteo Berrettini sarà per il secondo anno consecutivo di scena agli ottavi di finale allo US Open. Il romano, proprio come nel 2019, se la vedrà con Andrey Rublev, che ha battuto molto nettamente Salvatore Caruso, vincendo due set a zero (6-0, 6-4, 6-0).

I precedenti ufficiali tra i due vedono Berrettini in vantaggio per 3 vittorie a 1, con l’unica affermazione per il russo arrivata sul cemento indoor di Marsiglia nel 2019. A Flushing Meadows, dodici mesi fa, Berrettini si impose in tre set (6-1, 6-4, 7-6). Copincolla nel 2020? In realtà è punteggio che sembra improbabile possa ripetersi.

Il russo, che contro Caruso è apparso molto solido, è pronto per dare del filo da torcere al rivale. Anche Berrettini ha ammesso di avere visto in crescita il prossimo rivale, con il quale ha incrociato le racchette già quando erano juniores: la soluzione più probabile è che il match, in programma nella giornata di lunedì sul cemento newyorkese, si protragga fino al quinto set. Altamente probabile possa essere caratterizzato da uno se non addirittura più tie-break.

OPTA | 06-09-2020 07:09