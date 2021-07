Berrettini punta la semifinale di Wimbledon

Matteo Berrettini, che è approdato ai quarti di Wimbledon, ora se la vedrà con il canadese Felix Auger-Aliassime: il ventenne di Montreal arriva dalla maratona con Alexander Zverev, che ha eliminato in cinque set con il punteggio di 6-4, 7-6 (8-6), 3-6, 3-6, 6-4 annullandogli anche un set point nella seconda frazione.

Il romano, invece, dopo una partenza diesel con l’argentino Guido Pella, a cui ha ceduto un set, ha lasciato ben poco a Botic van de Zandschulp, Aljaz Bedene e Ilya Ivashka.

Berrettini ha già affrontato Auger-Aliassime sull’erba nella finale di Stoccarda nel 2019. Vinse in due set: 6-4, 7-6 (13-11) con un tie-break per cuori forti, nel quale Matteo annullò numerosi set point all’avversario. Ha tutto per ripetersi anche oggi centrando una storica semifinale.

OPTA | 07-07-2021 08:05