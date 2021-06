Berrettini per l'impresa con Djokovic

Matteo Berrettini, l’ultimo italiano rimasto in gara al Roland Garros, avrà un compito molto difficile: il romano sarà opposto a Novak Djokovic nei quarti di finale del singolare maschile.

Berrettini è arrivato per la prima volta tra i primi otto a Parigi dopo aver sconfitto nell’ordine Taro Daniel, Federico Coria e Soon Woo Kwon e avere beneficiato del ritiro di un Roger Federer che si deve centellinare in questa sua ultima fase di carriera.

Djokovic arriva dalla maratona con Musetti, che è scappato sul 2-0 prima di cedere di schianto contro il campione. Alle Atp Finals di Londra, nel 2019, tra Novak e Matteo non ci fu storia (6-2, 6-1 per lo slavo), oggi Berrettini gioca per l’impresa: il fatto che si giochi sulla terra può aiutarlo.

OPTA | 09-06-2021 07:39