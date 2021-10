Berrettini aspetta Sonego e Sinner

Erano ben cinque gli italiani in campo mercoledì a Vienna, ne sono rimasti tre (out Fognini e Musetti) e due giocheranno oggi per raggiungere nei quarti di finale del torneo della capitale austriaca Matteo Berrettini: si tratta di Lorenzo Sonego e di Jannik Sinner.

Impegno complicato per il piemontese che dall’altra parte del rettangolo troverà Casper Ruud: lo scandinavo lo ha battuto qualche settimana fa sul cemento di San Diego e sta mostrando il suo potenziale anche lontano dalla terra battuta.

Capitolo a parte merita Jannik Sinner, che ha retto l’urto del bombardiere statunitense Reilly Opelka e che ora se la vedrà con l’austriaco Dennis Novak. Il tennista di casa ha avuto la meglio su Gianluca Mager in due set, entrambi chiusi al tie-break, e cercherà di gettare il cuore al di là dell’ostacolo.

