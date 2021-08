Bentornata serie B!

Con Frosinone-Parma, in programma venerdì sera allo stadio Benito Stirpe, comincia il campionato di serie B 2021-22.

I ducali, che sono retrocessi al termine della passata stagione, sono senz’altro tra i candidati a vincere il torneo, anche se hanno cambiato molto e non sono stati protagonisti di un pre-campionato particolarmente brillante. Tra le formazioni che possono chiudere davanti a tutti c’è sicuramente il Benevento, formazione che sa come centrare promozioni, e non si può escludere neppure un altro undici che indossa il giallorosso: il Lecce.

C’è poi il Monza, che si è affidato a Giovanni Stroppa e che ha mantenuto quasi intatta la rosa dello scorso campionato. Difficile che non sia una delle sopracitate a vincere il torneo di B, ma attenzione anche al Crotone, benché abbia perso Simy, suo faro negli ultimi anni.

OPTA | 20-08-2021 07:38