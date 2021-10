Ben cinque italiani in campo a Indian Wells

Può tingersi di azzurro la domenica di Indian Wells: ben cinque gli italiani in campo per il secondo turno dell’importante torneo californiano.

Alejandro Tabilo, cileno, tasterà il polso a Matteo Berrettini: il romano è al rientro nel circuito Atp dopo il quarto di finale perso con Novak Djokovic all’Open degli Stati Uniti.

Per Jannik Sinner, che domenica scorsa ha vinto il torneo di Sofia, l’ostacolo sarà rappresentato da John Millman.

Lorenzo Sonego troverà dall’altra parte della rete Kevin Anderson, esperto sudafricano che va a corrente alternata.

Per Fabio Fognini nuova sfida con il tedesco Jan-Lennard Struff: il ligure lo ha battuto in rimonta in estate a Toronto.

Gael Monfils ancora sulla strada di Gianluca Mager: a Sofia il francese ha vinto agevolmente ma il ligure è galvanizzato dal successo ottenuto ai danni di Marton Fucsovics.

