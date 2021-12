Quattro le gare che si giocheranno per la massima serie belga lunedì.

Domenica non sono mancate le sorprese, in particolare nel derby di Bruges, vinto dal Cercle, e oggi tocca a formazioni blasonate, come l’Anderlecht, stare attente. I biancomalva, allenati dall’ex difensore Vincent Kompany, sono di scena sul campo del Beerschot.

Si disputano anche Charleroi-Leuven, Mechelen-Seraing e St. Truiden-Eupen.

OPTA | 27-12-2021 11:10