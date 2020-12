Belgio tra gol e sorprese

Si gioca anche a Santo Stefano per il campionato belga. Sabato della massima serie aperto dalla vittoria per 3-0 dal Bruges sull’Eupen e che si concluderà con le gare delle 18.30 e delle 20.45.

La due partite in programma alle 18.30 (Kortrijk-Gent e Leuven-Ostenda) vedono favorite le squadre ospiti, ma per andare quasi sul sicuro bisogna ragionare sull’eventualità che siano gare da goal, vale a dire con a segno entrambe le formazioni impegnate. A chiudere il match che vedrà il fanalino di coda St. Truiden di scena sul campo dello Standard Liegi. Attenzione alle sorprese, in questa gara. Certo, ci vuole un po’ di coraggio a immaginarlo, ma l’ultima in classifica potrebbe anche tornare a casa con l’intera posta in palio. Presumibile, comunque, che quest’ultima possa essere una gara con scarse emozioni, con i viaggianti che si coprano molto per fare male di rimessa.

OPTA | 26-12-2020 16:01