Bayern tranquillo, Lazio per l’orgoglio

Il Bayern Monaco ospiterà la Lazio per la prima volta in una competizione europea. Nessuna delle ultime 21 squadre che hanno affrontato il Bayern fuori casa per la prima volta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League ha vinto, dopo il Bordeaux nel novembre 2009 (0-2). Le squadre italiane hanno perso le ultime quattro trasferte di Champions League contro il Bayern Monaco; l’ultima è stata la Juventus (4-2 a marzo 2016 negli ottavi di finale).

Da quando Hansi Flick è alla guida, il Bayern Monaco ha vinto tutte le sei partite casalinghe in Champions League, con un punteggio complessivo di 18-3. Tuttavia, solo una è stata nella fase a eliminazione diretta: 4-1 contro il Chelsea al ritorno degli ottavi di finale della scorsa stagione. La Lazio ha vinto solo una delle ultime 15 trasferte in Champions League, di cui nessuna delle ultime otto. L’ultima vittoria esterna nella competizione risale a settembre 2003: 2-0 in casa del Besiktas nella fase a gironi.

In 88 precedenti nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League, nessuna squadra ha mai superato il turno nella fase a eliminazione diretta dopo aver perso all’andata in casa con almeno tre gol di scarto. Nelle ultime 13 gare della Lazio in Champions League entrambe le squadre hanno segnato, la striscia più lunga nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League.

OPTA | 17-03-2021 13:54