Bayern pronto per la cinquantesima con il Bayer

Il Bayern Monaco potrebbe diventare la prima squadra contro cui il Leverkusen ha perso 50 partite in Bundesliga: i bavaresi infatti sono l’unica squadra contro cui il Bayer ha perso più della metà delle sfide nel massimo campionato (59%, 49 su 83).

Dopo una serie di sei successi di fila in Bundesliga contro il Leverkusen, il Bayern è stato battuto 1-2 nel novembre 2019 in quella che fu la prima sconfitta di Hansi Flick alla guida del club bavarese. Dopo la sconfitta 0-1 nell’ottobre 1989, il Bayern ha trovato il gol in tutte le 30 partite interne successive in Bundesliga contro il Bayer Leverkusen: solo contro Stoccarda (31 fino al 1998) e Amburgo (attualmente 39) ha registrato una serie interna più lunga nella propria storia nel massimo campionato.

Con il 3-2 contro il Wolfsburg nell’ultimo turno, il Bayern ha allungato in vetta alla classifica e ora ha un vantaggio di sette punti sul Lipsia. Nell’era dei tre punti a vittoria, nessuna squadra ha sprecato questo gap a questo punto della stagione. Nell’ultimo turno il Leverkusen ha battuto 3-0 il Colonia e ora è a sei punti di distanza dal posto valido per un piazzamento in Champions. Il Bayern va in gol da 42 partite consecutive in Bundesliga, la striscia aperta più lunga nel campionato.

OPTA | 20-04-2021 08:22