Bayern, ora serve più di un’impresa

Il PSG ha vinto 3-2 in trasferta la gara d’andata contro il Bayern Monaco, e ha trovato il successo in tutte le precedenti quattro gare in cui ha ospitato la squadra tedesca in competizioni europee (tutte in Champions League tra il 1994 e il 2017). Il Bayern Monaco potrebbe superare un turno a eliminazione diretta di Champions League dopo aver perso la gara d’andata per la prima volta dal 2014/15 (con il Porto ai quarti di finale) : la squadra tedesca è stata eliminata nelle ultime quattro occasioni in cui ha perso l’andata, tutte in stagioni consecutive tra il 2014/15 e il 2017/18.

Solo tre delle ultime 50 squadre che hanno perso l’andata in casa nella fase a eliminazione diretta della Champions League hanno poi passato il turno, tuttavia una di queste ci è riuscita proprio contro il PSG nel 2018/19 (Manchester United agli ottavi di finale).

Quella di Pochettino è diventata la prima squadra a battere il Bayern Monaco di Hansi Flick in 17 partite di Champions League. La squadra tedesca non fallisce la vittoria in entrambe le gare di una sfida a eliminazione diretta dalla stagione 2018/19, agli ottavi di finale contro il Liverpool, sotto Niko Kovac.

Kylian Mbappé ha segnato otto gol in otto presenze con il PSG in questa Champions League e potrebbe registrare il nuovo record per un giocatore francese in una singola edizione della competizione, superando David Trezeguet nel 2001-02 e Wissam Ben Yedder nel 2017-18 (otto entrambi).

OPTA | 13-04-2021 07:55