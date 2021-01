Bayern, Lewandowski insegue l'ennesimo record

Sfida dal sapore di Champions nella 15a giornata di Bundesliga fra il Bayern Monaco e il Borussia Moenchengladbach. Due squadre che nella massima competizione europea hanno entrambe raggiunto gli ottavi di finale, anche se in campionato la storia è un po’ diversa.

La squadra di Hansi Flick è nettamente favorita e arriva da una bella vittoria in rimonta (da 0-2 a 5-2) contro il Mainz: una tendenza, quella ad andare in svantaggio per primi, ripetutasi in altre sette occasioni in questa stagione di Bundesliga. Nonostante ciò, in tali occasioni i bavaresi sono sempre riusciti a recuperare almeno un punto. Un’indicazione da non sottovalutare.

Per quel che riguarda i marcatori, difficile non puntare su Robert Lewandowski. Per il bomber polacco ha segnato almeno due gol nelle ultime tre partite: se dovesse farlo per la quarta partita consecutiva, sarebbe il terzo giocatore della storia del campionato tedesco a riuscirci. Un motivo in più per puntare almeno su una sua marcatura multipla.

Dall’altra parte, gli uomini di Marco Rose hanno sofferto il doppio impegno campionato-Europa e sono attualmente settimi, a -12 dalla vetta occupata dai bavaresi. Un andamento sul quale pesano non tanto le sconfitte (tre) quanto i sei pareggi a fronte di cinque vittorie.

Contro il Bayern sarà molto difficile anche per l’assenza di Marcus Thuram, che deve scontare ancora tre delle sei giornate di squalifica per lo sputo a Posch dell’Hoffenheim: il solo Plea potrebbe avere difficoltà a colpire la difesa bavarese senza il connazionale al suo fianco.

OPTA | 07-01-2021 20:08