Bayern, esame di russo in Eurolega

Esame di maturità per il sorprendente Bayern Monaco di Andrea Trinchieri. L’ex allenatore di Cantù ha guidato i tedeschi fino al secondo posto della classifica in Eurolega, con un record di sette vittorie e due sconfitte.

Solo il Barcellona finora ha fatto meglio (con altrettanti successi e un ko in meno) e guarda dall’alto in basso altre big come Real Madrid, Olympiacos e la stessa Olimpia Milano che ieri sera si è fatta sorprendere dalla Stella Rossa di Belgrado in casa.

Stasera comunque sarà difficile confermarsi con il Cska Mosca, bestia nera del Bayern che ha sempre battuto negli ultimi sei precedenti e parte favorito anche in questo caso. Negli altri match del giorno, l’Efes Pilsen punta a espugnare il parquet del Khimki mentre i campioni di spagna del Baskonia con Achille Polonara sempre protagonista non dovrebbero avere troppi problemi nello sbarazzarsi di un Panathinaikos lontano parente di quello di qualche anno fa: la sesta sconfitta stagionale per i greci sembra dietro l’angolo.

OPTA | 19-11-2020 10:19