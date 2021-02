Bayern a Berlino contro l’Hertha che soffre

L’Hertha ha vinto solo due degli ultimi 34 confronti in Bundesliga contro il Bayern Monaco, entrambi a Berlino: uno di questi successi è stato il 2-0 nel settembre 2018 con Pal Dardai in panchina. La formazione della capitale non vince da cinque partite in Bundesliga, la striscia negativa aperta più lunga nel massimo campionato. Nel periodo nessuna squadra ha raccolto meno punti (uno). I 17 punti raccolti in 19 giornate rappresentano la terza peggiore partenza dell’Hertha in Bundesliga dall’introduzione dei tre punti a vittoria: a questo punto del torneo ha fatto peggio solo nel 2003/04 (16) e nel 2009/10 (10 e retrocessione).

I bavaresi sono in testa alla classifica con sette punti di vantaggio dall’introduzione dei tre punti a vittoria, solo il Borussia Dortmund nel 2018/19 ha sprecato un vantaggio simile sul secondo posto a metà stagione. Il Bayern ha segnato 57 gol in 19 giornate in questa Bundesliga, più di quanto abbia mai fatto a questo punto del torneo. L’unica squadra capace di far meglio è stato l’Amburgo nel 1981/82 (58).

Robert Lewandowski ha segnato in tutte le ultime nove giornate di Bundesliga: solo lo stesso polacco ha trovato il gol in più partite di fila in una singola stagione del massimo campionato, 11 nella scorsa stagione. Nell’ultima trasferta è diventato il primo giocatore nella storia della Bundesliga capace di andare in gol in otto partite fuori casa di fila.

OPTA | 05-02-2021 11:14