Bayer pronto per ripartire, occhio a Schick

Nessuno dei 70 precedenti tra Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen in Bundesliga è finito senza almeno una rete messa a segno; questa è la sfida più disputata tra quelle che non sono mai terminate 0-0 nella competizione.

Con la vittoria per 2-0 sull’Augsburg, l’Eintracht Francoforte ha interrotto una serie di nove gare senza successi in Bundesliga. L’Eintracht Francoforte non ha mai perso in casa in questa stagione, tuttavia ha ottenuto solo un successo. Considerando anche la scorsa stagione, l’Eintracht è imbattuto da otto partite interne in Bundesliga. Il Bayer Leverkusen era l’unica squadra ancora imbattuta in questa Bundesliga, prima della sconfitta interna nell’ultima giornata contro il Bayern (2-1). Le Aspirine hanno le carte in regola per i tre punti: tornare con il bottino pieno vorrebbe dire vincere per la prima volta sei trasferte consecutive in Bundesliga.

Attenzione a Patrik Schick: l’ex Samp e Roma ha segnato tre gol in quattro partite di Bundesliga nel mese di dicembre, fa eccezione la vittoria per 4-1 contro l’Hoffenheim: l’attaccante del Bayer ha trovato la rete in due match consecutivi con questa maglia per la prima volta, compreso il gran gol segnato al Bayern.

OPTA | 02-01-2021 10:30