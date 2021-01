Bayer a Berlino con un trend da invertire

L’Union Berlino è imbattuta da cinque partite in Bundesliga e ha perso solo una delle ultime 14 sfide in campionato, 1-3 nel derby contro l’Hertha. Venerdì sera le fa visita il Bayer Leverkusen, che non ha vinto in Bundesliga per tre partite per la prima volta da settembre-ottobre e vuole invertire il trend magari vincendo 2-1. Le Aspirine hanno subito solo 15 reti in questa stagione, meglio hanno fatto solo nel 2013/14, però l’Union Berlino ha trovato il gol in ognuna delle ultime 16 partite in Bundesliga (34 in totale), un record del club.

L’undici berlinese ha segnato almeno due reti in tutte le ultime quattro partite, fatto che però non è mai accaduto per cinque gare di fila. La squadra della capitale è imbattuta in casa in Bundesliga da sette partite, un altro nuovo record del club. L’ultima sconfitta interna risale alla prima giornata, 1-3 contro l’Augsburg.

OPTA | 15-01-2021 15:54