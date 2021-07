Bastad, tocca a Musetti e Caruso

Per i colori azzurri è cominciato bene il torneo di Bastad, in Svezia, con la vittoria conquistata da Marco Cecchinato ai danni dell’esperto francese Richard Gasquet, piegato al terzo set.

Sulla terra battuta svedese martedì scenderà in campo un altro paio di nostri connazionali. Lorenzo Musetti se la vedrà con Henri Laaksonen, finlandese naturalizzato svizzero che può creare problemi su questa superficie e che di recente è arrivato in finale al challenger di Braunschweig.



Per Salvatore Caruso l’ostacolo Jiri Vesely può rivelarsi di quelli tosti: il siciliano, tra l’altro, con il ventottenne ceco ha già perso due volte.

OPTA | 13-07-2021 07:33