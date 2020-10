Basket, serie A: attenti alle sorprese

La massima serie di basket ha in programma la quarta giornata di andata. Fino a oggi una stagione all’insegna del grandissimo equilibrio, solamente l’Olimpia Milano è a punteggio pieno e Trento si è sbloccata dopo tre sconfitte di fila andando a vincere in casa di una Pesaro che la settimana precedente era andata a fare il colpaccio sul parquet della Reyer Venezia.

Cinque partite con pronostici bene definiti nel pomeriggio, a partire dalle 17 quando la Virtus Bologna ospiterà la Pallacanestro Reggiana nel derby emiliano. Favoriti gli uomini di Djordievic come sono favoriti Olimpia con la Virtus Roma (non ce ne vogliano i capitolini ma si può ragionare su un margine intorno ai 20 punti se non di più), Reyer a Desio con Cantù (ma i brianzoli arrivano dal trionfale derby di Varese e Pancotto si sta confermando tecnico in grado di tirare fuori il meglio in situazioni non facili), Brindisi in casa con Treviso e Brescia che attende Trieste.

E i giuliani sono una mina vagante: la squadra di Vincenzo Esposito dovrà stare attentissima contro gli uomini del navigato Dalmasson.

OPTA | 18-10-2020 10:28