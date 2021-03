Basket, non solo Eurolega per le italiane

Tornano in campo le italiane in Europa, si gioca per la Champions League e per la Eurocup. Delicato l’impegno casalingo della Happy Casa Brindisi, che se la vedrà con i turchi del Pinar Karsikaya. Vitucci, il coach dei pugliesi, ha messo in guardia i suoi, non sarà come a Bologna contro la Fortitudo.

Nella Repubblica Ceca, sul parquet del Nymburk, tocca alla Dinamo Sassari di Pozzecco. Sardi reduci dalla sconfitta di Varese e smaniosi di rivincita. Ma i padroni di casa sono favoriti anche a causa delle defezioni nella squadra isolana.

Chi invece non dovrebbe avere problemi è la Virtus Bologna di Sasha Djordjevic, che ospita i francesi del Bourg en Bresse: il serbo ha chiesto grande attenzione soprattutto in difesa, da tenere in considerazione l’ipotesi che i transalpini non arrivino neanche a 70 punti.

OPTA | 09-03-2021 10:17