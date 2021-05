Basket, è subito gara-2

Il calendario iper-compresso dei playoff della serie A maschile di basket prevede gara-2 già venerdì a poche ore dai match che hanno aperto la serie dei quarti di finale.

Giovedì il fattore campo ha tenuto ovunque, ma vanno fatti dei distinguo che possono portare a dei ragionamenti relativi alle sfide di oggi.

Si parte alle 18 con Reyer-Dinamo e i sardi si devono mangiare le mani per non essere avanti, dato che hanno perso ai supplementari e sembravano avere in mano la vittoria. Non sarà facile resettare tutto per Spissu e compagni ma se serviva la conferma che è l’accoppiamento più equilibrato è arrivata.

Olimpia, Brindisi (con Trieste) e Virtus non dovrebbero avere problemi per concedere il bis (i biancorossi, magari, di nuovo dilagando con i trentini). Attenzione alla possibile nuova partenza diesel di Bologna con Treviso.

OPTA | 14-05-2021 09:09