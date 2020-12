Basket, due recuperi in serie A

Mercoledì si giocano due recuperi per la serie A maschile di basket. Alle 16 è in programma il recupero della nona giornata tra Vanoli Cremona e Banco di Sardegna Sassari mentre alle 18.15 si gioca Umana Reyer-Allianz Pallacanestro Trieste valida per la ottava giornata. Favoriti sardi e veneti, al Taliercio ci si aspetta un punteggio basso, per la Dinamo possibile una vittoria con 10 punti di scarto almeno.

Vanoli Cremona e Dinamo Sassari si sono incrociate 22 volte fino ad ora in Serie A, 8 le vittorie di Cremona e 14 quelle di Sassari. Nelle nove volte in cui la gara si è giocata a Cremona hanno vinto per 5 volte i padroni di casa.

L’ultima vittoria di Sassari a Cremona è della stagione 2016/17: Vanoli Cremona-Banco di Sardegna Sassari 77-78. 6 i precedenti tra le due squadre, 4 giocati in campionato e 2 nella Supercoppa di inizio stagione.

Perfetta parità nel conto delle vittorie tra Trieste a Venezia: 3 per parte. Una sola vittoria per i giuliani in casa dei lagunari, quella della stagione 2018/19.

L’Allianz Trieste ha vinto una sola gara in trasferta in questa stagione, alla seconda giornata a Sassari.

OPTA | 23-12-2020 13:16