Basket, derby di Bologna ma non solo

Sei partite per la serie A di basket in programma domenica e senza dubbio la gara più significativa è il derby di Bologna tra Fortitudo e Virtus con i bianconeri che sono di gran lunga favoriti. Altri quattro match non sembrano in grado di potere riservare sorprese, anche se Cantù non può permettersi di prendere sottogamba l’orgogliosa Virtus Roma.

Brianzoli favoriti (ma attenzione al terzo quarto, da tempo tallone d’Achille della squadra biancoblù) mentre favoritissima l’Olimpia che ospita una Reyer con grandi problemi di formazione. Trento e una Brindisi in grande spolvero aspettano due altre squadre lombarde: Varese, tornata al successo con Roma, e Brescia, che ha bisogno di ossigeno. Ma anche in questo caso squadre di casa favorite, ma occhio alla reazione della Leonessa.

A chiudere, in serata, la gara che si dovrebbe dimostrare la più equilibrata del lotto, con Pesaro che ospita Reggio Emilia. Il marpione Repesa contro l’emergente Marino: una bella sfida che però potrebbe portare a un punteggio piuttosto basso.

OPTA | 22-11-2020 10:26