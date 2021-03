Basket, a caccia di punti salvezza

La giornata di basket cominciata con i successi interni di Virtus Bologna (sulla Reyer Venezia) e della Openjobmetis Varese (vista la classifica delle due squadre a sorpresa, ma secondo qualcuno forse neanche poi tanto, sulla Dinamo Sassari di Gianmarco Pozzecco) prosegue con alcuni interessanti match.

A pranzo la Fortitudo ospita Brindisi: match che si preannuncia equilibrato. Milano, nonostante il tour de force, non dovrebbe avere problemi in casa di Trento, che rischia la retrocessione. Così come la rischia seriamente Cantù, chiamata a un’impresa (complicata ma non impossibile) sul parquet di Trieste nella gara serale: dipenderà molto dai meccanismi difensivi di Bucchi e dalla precisione di Gaines, dal quale si attendono ogni volta tra i 20 e i 30 punti. Cremona, anch’essa impelagata nei bassifondi, ospita una pericolosa Pesaro. A Treviso, infine, Reggio Emilia deve darsi una mossa.

OPTA | 07-03-2021 10:11