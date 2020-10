Bari-Catania, posticipo tra nobili decadute

Lo spezzatino della settima giornata del Girone C di serie C prosegue stasera con una sfida di cartello tra nobili decadute con un passato anche abbastanza recente in serie A come Bari e Catania. In attesa dei posticipi del 4 novembre tra Catanzaro e Palermo e tra Casertata e Foggia, al San Nicola si affrontano due pretendenti alla promozione. I padroni di casa in particolare, favoriti della vigilia, non hanno ancora perso, con un bilancio che recita tre vittorie e due sconfitte. Un altro successo varrebbe l’aggancio al secondo posto della classifica, alla pari del Teramo e ad una sola lunghezza dalla capolista Ternana.

Il Catania ovviamente è più indietro, essendo partito con quattro punti di penalità, ma ha un ruolino simile: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il problema degli etnei è che finora hanno segnato solo cinque gol subendo quattro. Per questo anche stasera non ci si aspetta una pioggia di gol, col pareggio che potrebbe comunque andare bene ad entrambe, almeno per ora.

OPTA | 26-10-2020 12:45