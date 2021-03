Barcellona, più di un miracolo per andare avanti

Al Barcellona serve più di un miracolo dopo l’1-4 dell’andata. Nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League, nessuna squadra è riuscita a passare al turno successivo nella fase ad eliminazione diretta dopo aver perso il match d’andata con tre gol di scarto. Il Paris Saint-Germain ha vinto due delle ultime tre partite di Champions League contro il Barcellona, tanti successi quanti quelli ottenuti contro i catalani nelle prime otto sfide nella competizione.

Questo sarà il primo confronto in Champions League tra PSG e Barcellona al Parc des Princes da febbraio 2017, quando i francesi vinsero per 4-0. Quella fu la vittoria casalinga più ampia per il PSG nella competizione in un match ad eliminazione diretta, ed è stata anche la sconfitta con margine più grande per il Barcellona in un match ad eliminazione diretta fuori casa (al pari del 4-0 subito dal Liverpool nel maggio 2019 e dal Bayern nell’aprile 2013). Il Barcellona ha vinto solo una delle ultime nove trasferte nella fase ad eliminazione diretta di Champions League, successo che risale ad aprile 2019 contro il Manchester United. Segnando solo tre gol nel parziale in queste nove gare.

Il PSG ha segnato almeno un gol in tutte le ultime 22 gare di Champions League al Parc des Princes (61 gol), striscia iniziata a dicembre 2015. L’ultima squadra ad aver mantenuto la porta inviolata in casa dei francesi nella competizione è stato il Real Madrid (0-0 nell’ottobre 2015). Il Barcellona non ha ancora subito gol fuori casa in questa Champions League in tre partite: i catalani non sono mai riusciti a mantenere la porta inviolata in tutte le prime quattro trasferte in una singola stagione di Coppa dei Campioni/Champions League.

OPTA | 10-03-2021 06:28