Barcellona, Quartararo prova l’allungo

A Barcellona Fabio Quartararo farà di tutto per allungare nella classifica del campionato del mondo delle MotoGp. Il francese, sabato, ha conquistato l’ennesima pole position ed è in grande forma.

Le incognite legate agli pneumatici, però, possono condizionare e non poco l’esito del Gran premio di Catalogna della classe regina.

Le indicazioni del warm up (chiuso da Nakagami davanti a tutti) possono lasciare il tempo che trovano, le Ktm, per esempio, si sono un po’ nascoste e potrebbero sorprendere. Ma è chiaro che per il primo posto non si possono non prendere in considerazione le Ducati, con Bagnaia che ha recitato il mea culpa per qualche errore di troppo anche dalle prove e che spera di ottenere un buon risultato dopo la grande delusione del Mugello.

Importante scattare bene, prima della prima curva ci sono svariati metri da percorrere e la potenza dei motori potrebbe fare la differenza. Occhio: si parte alle 13, non alle 14.

OPTA | 06-06-2021 07:55