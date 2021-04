Barcellona, Granada vittima designata

Il Barcellona ha vinto 17 delle ultime 19 sfide nella Liga contro il Granada, ottenendo il clean sheet in 11 occasioni. Il Barcellona ha vinto tutte le 24 sfide casalinghe contro il Granada nella Liga, il numero più alto di successi interni contro un singolo avversario con il 100% dello score.

Ovviamente il Granada ha subito almeno un gol in tutte le 24 trasferte nella Liga contro il Barcellona (3.6 di media) e non ha trovato la rete in 15 occasioni, comprese tutte le ultime sei: l’ultima rete al Camp Nou nella competizione risale al marzo 2012 (3-5). Il Barcellona ha perso solo una delle ultime otto partite nella Liga disputate di giovedì, 1-2 contro l’Osasuna nel luglio 2020, mentre il Granada ha ottenuto il successo in quattro delle ultime cinque gare disputate in questo giorno della settimana nella competizione.

L’undici culé ha vinto le ultime quattro partite casalinghe nella Liga e potrebbere arrivare a cinque successi di fila al Camp Nou per la prima volta da giugno 2020 (otto). Il Granada ha vinto solo una delle ultime 10 trasferte nella Liga, 2-1 con il Valladolid alla 28a giornata, perdendo quattro delle ultime cinque.

OPTA | 29-04-2021 10:23