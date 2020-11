Bahrain tra certezze e incognite

Il campionato del mondo di Formula 1 ha già il suo padrone ma Lewis Hamilton non ha alcuna intenzione di alzare il piede all’acceleratore.

Il britannico è di gran lunga il favorito per la vittoria anche per il Gran premio del Bahrain (e le prime alternative sono sempre le stesse: Bottas e Verstappen sembrano avere le stesse chance, non molte per la verità, di insidiare la prima guida della Mercedes ) e vale quindi la pena fare dei ragionamenti su altri aspetti che potrebbero caratterizzare la gara asiatica.

Andando a guardare i ‘derby’ che si possono disputare nelle scuderie, Leclerc , reduce da giorni non facili dopo il pasticcio turco, farà di tutto per mettere le ruote davanti al suo compagno (ancora per poco, peraltro) Sebastian Vettel e dovrebbe riuscirci benché il tedesco voglia lasciare un buon ricordo. Tra Raikkonen e Giovinazzi piace di più il navigato finlandese e, infine, Sainz parte sfavorito con Norris però alla fine potrebbe vedere la bandiera a scacchi prima del compagno di squadra che a fine anno lascerà per approdare in Ferrari .

OPTA | 29-11-2020 09:39