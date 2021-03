Bahrain, per la pole battaglia con poche alternative

Quando si riflette sulla pole position del primo Gran premio stagionale di Formula 1, quello che domenica si correrà a Sakhir, in Bahrain, i nomi che vengono subito in mente sono gli stessi dell’ultimo appuntamento del 2020. Con una grande differenza, però. A farsi preferire, almeno questa volta (in futuro si vedrà…), è senza dubbio Max Verstappen. Il figlio di Jos lo è per un semplice motivo: la sua Red Bull ha dato l’impressione di essere più efficace della Mercedes in questo avvio di stagione, test e prove del venerdì sul circuito asiatico compresi.

La prima alternativa è rappresentata da chi ha cannibalizzato gli ultimi anni del Circus, vale a dire Lewis Hamilton, poi si entra nella categoria delle sorprese, con Valtteri Bottas (che però venerdì si è lamentato) e Sergio Perez, al suo esordio con la monoposto austriaca. Ci si appella ai miracoli si entra se, invece, ci si butta sulla Ferrari, con Leclerc che comunque si fa preferire al debuttante in rosso Carlos Sainz.

OPTA | 27-03-2021 09:27