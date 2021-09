B, un poker di sfide alle 14

Occhio al meteo, perché alle 14 di sabato si giocano quattro gare per la serie B: la speranza è che il caldo non condizioni più di tanto

Brescia e Ascoli, due delle prime della classe, scendono in campo in casa di due neopromosse, rispettivamente l’Alessandria e il Como: sono gare nelle quali tutte e quattro le squadre impegnate probabilmente andranno in gol.

Si gioca anche a Frosinone, dove arriva il Perugia, e a Ferrara dove saranno di fronte due candidate alla promozione, la Spal di Clotet e il Monza di Stroppa. I brianzoli non hanno brillato nelle due prime esibizioni, oggi cercheranno il colpaccio. Non è detto che non arrivi, anche se è da verificare la tenuta della difesa biancorossa.

OPTA | 11-09-2021 07:33