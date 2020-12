B. un martedì con tante gare interessanti

Dopo l’anticipo vinto non senza fatica dalla Salernitana con l’Entella si completa il turno di serie B. Numerose le gare interessanti, come per esempio Cittadella-Frosinone. I ciociari hanno vinto sei dei 14 precedenti contro i veneti, uscendo sconfitti solo nell’incontro più recente (2-0 lo scorso giugno). È la X il risultato più frequente nei precedenti tra Cittadella e Frosinone in cadetteria: ben sette match su 14 scontri diretti sono terminati in parità. Contro nessun’altra squadra il Frosinone ha collezionato tanti pareggi quanti ne conta contro il Cittadella o Il Frosinone è imbattuto in trasferta contro il Cittadella in Serie B, grazie a tre vittorie e quattro pareggi in sette sfide. Gara da goal.

Sono esattamente 10 i precedenti in Serie B tra Vicenza e Reggina: il bilancio è a favore dei calabresi. Le due squadre hanno impattato il match più recente in campionato, con un pareggio a reti bianche in casa dei veneti (nel maggio 2013). Considerando i sei più recenti scontri diretti in B, solo in una occasione entrambe le squadre hanno trovato la via del gol (2-3 per i calabresi nell’ottobre 2010); ben due match sono terminati a reti bianche nel parziale (gennaio 2012 e maggio 2013). Gara da goal.

Il Monza è imbattuto contro l’Ascoli in gare interne nel campionato cadetto: in sei precedenti casalinghi in serie B, i brianzoli hanno ottenuto tre vittorie e tre pareggi, mettendo a segno 13 reti e subendone nove. Brocchi che ha in mano una corazzata dovrà fare grande attenzione alle mosse di Delio Rossi. Gara da goal.

OPTA | 21-12-2020 22:03