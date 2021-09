B, si riparte con una sfida in giallorosso

In cadetteria si riparte con una sfida in giallorosso. Gli unici due precedenti tra Benevento e Lecce tra Serie A, Serie B e Coppa Italia risalgono alla stagione 2018/19 nel campionato cadetto, con due pareggi registrati (3-3 al Vigorito nell’agosto 2018 e 1-1 al Via del Mare nel gennaio 2019). Il Benevento è rimasto a secco di gol nell’ultima sfida in Serie B contro il Parma: la formazione campana non registra due partite di fila senza trovare il gol in cadetteria da marzo 2019 contro Livorno e Cremonese.

Il Lecce non trova la vittoria in Serie B da sei partite consecutive (2N, 4P), l’ultima volta che ha collezionato una striscia più lunga senza successi in cadetteria risale al novembre 2002 (7N). Esclusi i playoff, il Lecce subisce gol da otto partite di Serie B – dopo aver tenuto la porta inviolata in cinque delle sette precedenti – incassando 15 reti nel parziale: soltanto il Cosenza (21) ha fatto peggio nel periodo (dal 10 aprile 2021).

Ex in panchina: il tecnico del Lecce Marco Baroni in passato ha allenato il Benevento, quello del Benevento, Fabio Caserta, quando era calciatore ha militato nel Lecce.

Il difensore del Lecce Alessandro Tuia ha militato per tre stagioni nelle file del Benevento, tra il 2018 e il 2021, collezionando 26 presenze, tre gol e un assist in Serie B e 27 presenze e una rete in Serie A.

