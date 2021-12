B, sfida al vertice tra Ternana e Benevento

Il Benevento ha vinto le due sfide disputate contro la Ternana in Serie B, entrambe nel 2016/17: 1-0 in trasferta e 2-1 in casa. La Ternana ha segnato in tutte le ultime nove partite giocate in questo campionato (2 gol di media a partita), gli umbri non registravano una striscia così lunga dal maggio del 2016 (11 partite in quel caso).

La Ternana ha collezionato 22 punti nelle prime 16 partite disputate in questa Serie B, gli umbri non partivano così bene dalla stagione 2003/04 quando guadagnarono 30 punti nei primi 16 incontri nel campionato cadetto.

Il Benevento ha vinto le ultime tre sfide disputate in Serie B realizzando nove gol nel periodo, dopo aver perso le precedenti tre gare giocate nel torneo in corso.

Solo il Lecce (29) ha segnato più gol del Benevento (27) nel campionato in corso. I campani hanno realizzato lo stesso numero di gol, dopo le prime 16 partite giocate nel torneo, che avevano registrato nell’ultimo campionato cadetto disputato: stagione 2019/20 (anno dell’ultima promozione in Serie A).

Anthony Partipilo è il giocatore che ha preso parte a più gol in questo campionato, 13: il classe ’94 ha realizzato quattro reti e fornito nove assist nel torneo in corso.

Gabriele Moncini ha realizzato la sua prima doppietta in Serie B contro la Ternana, quando vestiva la maglia del Cesena nel febbraio 2018 (successo 4-3 per i romagnoli).

OPTA | 10-12-2021 09:46