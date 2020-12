B, sabato con varie alternative

Sabato si torna a giocare in serie B. Tra le gare Spal-Pisa, Salernitana-Cittadella e Frosinone-Chievo.

Nessuna squadra ha subito meno gol della Spal (tre) in gare interne di questa Serie B, nessuna formazione ha segnato più reti del Pisa in trasferta nel torneo in corso. Considerando che i nerazzurri hanno fame di rivincita dopo la batosta casalinga con il Cittadella e che gli estensi non subiscono gol complessivamente da 400 minuti viene da pensare che i toscani possano andare in gol al Mazza.

Nelle ultime sei sfide andate in scena tra Salernitana e Cittadella in Serie B si sono contati ben 29 gol ed entrambe le squadre sono sempre andate a segno. Tutto fa pensare che la tradizione non si interrompa proprio sabato.

Il Chievo è una delle sole tre squadre a non avere ancora perso in trasferta nel campionato in corso. Nessuna squadra ha collezionato più clean cheet del Frosinone in questa Serie B (cinque); tuttavia, i ciociari hanno incassato almeno un gol in ciascuna delle ultime tre gare di campionato (1.7 di media). E se venisse fuori un 1-0 a favore della squadra di Nesta?

