B, occhio alle "trappole" per Salernitana e Empoli

Domenica in campo per la Serie B, con ben nove partite in programma. E con diverse possibili “trappole” per le squadre di alta classifica. A partire dalla capolista Salernitana.

I campani saranno di scena a Venezia, un campo che potrebbe dare vita a una partita caratterizzata da pochi gol. La squadra lagunare è infatti reduce da due 0-0 consecutivi e in generale ha subito una sola rete nelle ultime tre partite. La stessa Salernitana, d’altro canto, negli ultimi due scontri con avversarie in zona playoff (Lecce e Frosinone) ha raccolto altrettanti pareggi (1-1 e 0-0). Possibile che anche questa sfida possa essere risolta da una o due reti.

Anche la seconda in classifica, l’Empoli, sarà impegnata su un campo difficile: quello del Brescia. Le Rondinelle vanno infatti a segno da 10 partite consecutive, che diventano 12 se si considerano le sole sfide casalinghe. Una bella sfida per i toscani, imbattuti per otto partite di fila e che a loro volta hanno subito una sola rete in tre partite. Ma lo scontro del Rigamonti si presenta come una sfida in cui il gol arriverà.

OPTA | 27-12-2020 08:00