B, lunedì si parte con toscane in campo

Il Cosenza ha vinto tutti gli ultimi tre confronti in Serie B contro l’Empoli, ottenendo un successo in più di quanti ne aveva raccolti nelle 11 sfide precedenti contro i toscani in cadetteria. Il Cosenza ha vinto l’ultima sfida interna contro l’Empoli in Serie B (1-0 nel dicembre 2019), ma non ha mai ottenuto due successi consecutivi in casa contro i toscani nella competizione. Non è un grande momento per i silani, che hanno vinto solo due delle prime 16 partite di questa Serie B, dopo aver ottenuto cinque successi nelle ultime cinque gare dello scorso campionato. Tre reti e due assist per Andrea La Mantia in tre precedenti di Serie B contro il Cosenza: i calabresi dovranno fare attenzione soprattutto a lui.



Pisa avanti nel bilancio degli scontri in Serie B contro il Venezia, 10 successi per i nerazzurri contro i sette dei veneti, completano sette pareggi. Il Venezia, che ha perso solo due delle 12 sfide interne in Serie B contro il Pisa, l’ultima nel gennaio 1993, non ha vinto nessuna delle ultime quattro gare in questa Serie B. Pare giunto il momento di invertire la rotta.



OPTA | 03-01-2021 16:59