B, Lecce-Pisa, ma non solo

Nel pomeriggio di sabato si torna in campo nella serie cadetta. Il Lecce, che ospita il Pisa, ha pareggiato le ultime tre partite di Serie B contro la formazione nerazzurra.

Tra le squadre affrontate almeno 10 volte in casa in serie B, il Pisa è l’unica contro la quale il Lecce non ha mai perso. Il Lecce è imbattuto da 20 partite casalinghe in cadetteria: è la striscia aperta più lunga tra le squadre attualmente nella competizione. Il Pisa ha subito gol in tutte le ultime 24 trasferte di B: la squadra toscana ha fatto peggio solamente nel 1940, quando toccò quota 27 gare esterne di fila senza la porta inviolata. Non sarà facile neanche sabato, anzi è molto probabile che i giallorossi vadano in gol per almeno un paio di volte.

Cremonese-Cosenza sembra potere una gara nella quale entrambe le squadre andranno a segno, anche l’Ascoli, a Vicenza, cercherà la rete per muovere la sua classifica asfittica e per mettersi alle spalle le polemiche post batosta casalinga con il Cosenza: altra gara, quella del Menti, in cui entrambe le squadre dovrebbero andare in gol.

OPTA | 18-12-2020 20:14