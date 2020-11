B, cinque gare su cui ragionare

Riecco la serie B con cinque partite in programma alle 16. C’è da aspettarsi una reazione del Pordenone, che non è partito bene in campionato ed è stato eliminato dalla Coppa Italia: i neroverdi di Tesser fanno visita all’Ascoli ed è possibile che tornino a casa con i 3 punti. Quasi sicuro che tornino al gol, in ogni caso.

Venezia-Empoli si preannuncia gara equilibrata, tra due squadre che stanno ben disimpegnandosi. Probabile che entrambi gli undici vadano in gol, perché davanti si stanno facendo sentire.

Il Brescia non può sprecare altri punti: l’Entella, però, non regalerà niente. Potrebbe venire fuori un incontro bloccato, con meno di tre reti complessive.

Il Vicenza ospita il Pisa con i favori del pronostico, gli uomini di Di Carlo potrebbero imporsi di misura, magari per 2-1, contro una squadra che sta lavorando per migliorare la propria solidità.

Attenzione al Cosenza a Verona con il Chievo. Nei calabresi c’è il pararigori Falcone. Nei veneti, però, torna Giaccherini. Che vorrà bagnare il rientro con un gol.

OPTA | 31-10-2020 09:46