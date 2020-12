B, almeno tre partite con i goal ci sono

Nei due anticipi di serie B di venerdì il Monza ha vinto a Venezia 2-0 mentre Il Chievo, al Bentegodi, ha strapazzato la Reggina 3-0. Due gare in cui non hanno segnato entrambe le squadre, quindi.

E quindi, anche per questo, è probabile che succeda sabato pomeriggio. Su tre campi, per esempio.

La Salernitana viene da tre successi di fila in campionato, incassando una sola rete nel parziale, e potrebbe ottenere quattro vittorie consecutive in Serie B per la prima volta dall’aprile 2017. Il Brescia, che ospita i campani, non sarà di certo d’accordo: gara in cui entrambe potrebbero segnare.

Lecce e Frosinone non hanno pareggiato nessuno dei sei precedenti disputati finora in Serie B: quattro vittorie dei salentini, compresa l’ultima del febbraio 2010, e due dei ciociari sono il bilancio del parziale. Potrebbe essere venuto il mento del segno ‘x’ e lo 0-0 non pare probabile.

Il Pisa va in gol da 13 partite interne consecutive; negli ultimi 70 anni, soltanto una volta la squadra nerazzurra ha fatto meglio: 15 match casalinghi di fila tra settembre 1984 e aprile 1985. I ramarri del Pordenone, però, vogliono tornare a mordere.

OPTA | 12-12-2020 11:30