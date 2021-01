B, alle 18 di lunedì cinque match

Sono ben cinque le gare in programma alle 18 di lunedì per la serie B, torneo giunto alla quindicesima giornata di andata.

La Cremonese ha vinto solo una delle sei sfide in Serie B contro il Chievo, proprio l’ultima nel luglio 2020. Nell’occasione ha anche realizzato il suo unico gol contro i gialloblù in cadetteria. Se finisse 0-0?

Il Frosinone ha pareggiato le ultime due partite interne in Serie B; i ciociari non concludono in parità tre match casalinghi di fila in cadetteria dal dicembre 2010. La Spal ha perso quattro delle prime 16 partite di questa Serie B, tra cui le due più recenti; è dal maggio 1993 che la formazione emiliana non registra tre sconfitte di fila in cadetteria. Da non escludere il 2-2.

La Reggiana ha perso le ultime due partite interne in Serie B; la formazione emiliana non ha mai perso tre gare di fila in casa in un singolo campionato cadetto. Il Pescara ha perso solo una delle ultime cinque partite in Serie B. Potrebbe finire 1-1.

La Salernitana è imbattuta nelle prime otto gare interne in questa Serie B; l’ultima volta che la formazione campana non ha perso nessuna delle prime nove partite casalinghe di un campionato cadetto, risale alla stagione 2017/18. Il Pordenone sogna il colpaccio, attenti a Diaw.

Nessun pareggio negli otto confronti in Serie B tra Virtus Entella e Cittadella; cinque successi per i liguri e tre per i veneti, compreso l’ultimo nel luglio 2020. Dopo aver vinto i primi due incontri casalinghi in Serie B contro il Cittadella (6-2 risultato totale), la Virtus Entella ha perso le due sfide interne successive contro i veneti e rischia seriamente di perderne una terza. I liguri hanno comunque vinto le sue ultime due gare in Serie B, tanti successi quanti nelle precedenti 24 partite in cadetteria.

