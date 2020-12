Austria e Germania promettono gol

Austria e Germania, che al venerdì hanno un piatto abbastanza ricco, propongono cinque partite del torneo cadetto in contemporanea alle 18.30. Tre si giocheranno in Austria, due andranno in scena in Germania: il filo conduttore potrebbe comodamente essere quello delle reti realizzate da entrambe le squadre in tutte le partite. Ce n’è una soltanto che fa sorgere un dubbio ed è quella che metterà di fronte Fortuna Dusseldorf e Darmstadt. Per il resto si può guardare con grande fiducia a Fc Juniors Oo-Austria Klagenfurt, Sku Amstetten-Austria Lustenau, Rapid Vienna Amatori-Ksv 1919 e alla sfida tedesca tra Holstein Kiel e Bochum: dovrebbero esserci tanti gol con tutto quello che ne consegue.

Sempre a quell’ora e sempre per un torneo cadetto si gioca anche in Inghilterra tra Barnsley e Bournemouth: i padroni di casa, che a quanto sembra stanno facendo più di un pensierino su Mario Balotelli, non partono con i favori del pronostico, ma hanno comunque le carte in regola per segnare un gol. Come del resto gli avversari.

OPTA | 04-12-2020 13:44