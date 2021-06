Austria, c’è un incantesimo da rompere, ma Pandev e compagni sognano ancora

Gli unici due precedenti tra Austria e Macedonia del Nord sono stati in occasione delle qualificazioni per Euro 2020, con l’Austria che li ha vinti entrambi con un punteggio complessivo di 6-2 (4-1 in trasferta, 2-1 in casa). Oggi si gioca a Bucarest, in Romania.

Mentre per la Macedonia del Nord questa è la prima apparizione in una delle principali competizioni internazionali (Mondiali e Europei), l’Austria prende parte al suo terzo Campionato Europeo, nonostante sia solo la seconda volta che accede alle fasi finali tramite il processo di qualificazione (2016 e 2020, squadra ospitante nel 2008).

Considerando anche gli spareggi, la Macedonia del Nord ha vinto tutte le ultime tre partite delle qualificazioni a Euro 2020: tante quante ne aveva vinte nelle precedenti nove sfide della fase di qualificazione.

L’Austria ha vinto solo una delle ultime 15 partite disputate in uno dei principali tornei internazionali (5 pareggiate nove perse Mondiali ed Europei): una vittoria per 2-1 contro gli USA nella fase a gironi della Coppa del Mondo 1990.

Tra le squadre che si sono qualificate alla fase finale di Euro 2020, nessuna ha segnato in media meno reti della Macedonia del Nord durante le qualificazioni alla competizione: 1,25 (al pari del Galles).

OPTA | 13-06-2021 08:09