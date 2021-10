Austin, Pecco vuole confermarsi tra le buche

E’ la insidiosa pista di Austin il teatro del Gran premio delle Americhe delle MotoGp che si correrà alle 21 ora italiana. Pista insidiosa per la presenza di buche che hanno fatto infuriare i piloti e che potrebbero creare problemi anche durante la gara dopo averlo fatto nelle prove.

Davanti a tutti, ancora una volta, scatterà Pecco Bagnaia, che è in grandissima forma e sta cercando di avvicinarsi ulteriormente in classifica al battistrada Fabio Quartararo. Il ducatista dovrà vedersela in modo particolare da Marc Marquez, che ha un grandissimo feeling con il tracciato texano, ma ci sarà naturalmente da fare attenzione anche al francese.

Le alternative per il successo hanno una moto rossa sotto al sedere e sono Jorge Martin e Jack Miller, con l’australiano che sta perdendo il confronto con il suo compagno di squadra.

OPTA | 03-10-2021 08:42