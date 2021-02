Augsburg a caccia di una scossa a Lipsia

Quello di venerdì sera sarà l’incontro ufficiale numero 14 tra Lipsia e Augsburg: l’RB non ha mai affrontato nessun’altra squadra più spesso nel calcio professionistico. Inoltre, l’Augsburg è la squadra che il Lipsia ha battuto più volte (sette). Il Lipsia è reduce da cinque successi di fila contro l’Augsburg: l’unica altra squadra contro cui ha registrato una striscia così è il Bochum, ma non ha mai fatto meglio. L’ultimo successo dell’Augsburg contro il Lipsia in una gara ufficiale risale al settembre 2017 (1-0 in casa), negli incontri successivi ha ottenuto due pareggi e sei sconfitte.

Il Lipsia ha raccolto 41 punti in 20 partite, esattamente come l’anno scorso a questo punto del campionato. Solo nella stagione d’esordio in Bundesliga ha fatto meglio (42 punti nel 2016/17). Il Lipsia ha vinto le ultime tre partite di fila senza subire gol, come non accadeva da ottobre (sempre tre partite). Il Lipsia non registra una serie di vittorie consecutive con porta inviolata più lunga da sette anni (sei in terza divisione). Nelle ultime 12 partite ufficiali il Lipsia ha ottenuto nove clean sheet. Quando l’avversario ha trovato il gol, però, ne ha sempre subiti almeno due (una volta due reti, due volte tre reti). L’Augsburg ha perso cinque delle ultime sei partite in Bundesliga, un record negativo condiviso con l’Hertha.

