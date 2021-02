Attento Napoli, l’Atalanta cerca riscatto

Napoli e Atalanta si sono incontrati otto volte in Coppa Italia, con i partenopei che hanno vinto quattro delle ultime cinque sfide, perdendo tuttavia la più recente, ai quarti di finale della stagione 2017/18. Le due vittorie dell’Atalanta contro il Napoli in Coppa Italia sono entrambe arrivate in trasferta: 0-2 nel giugno 1973 e 1-2 nel gennaio 2018.

Il Napoli, reduce da cinque vittorie e due pareggi in Coppa Italia, non rimane imbattuto per almeno otto gare di fila nel torneo dal settembre 1987, quando registrò la sua striscia record di 21 partite consecutive senza sconfitta nella competizione. L’Atalanta ha vinto le ultime due gare di Coppa Italia e potrebbe ottenere tre successi di fila nella competizione per la prima volta dal novembre 2005 (serie di quattro).

Il Napoli ha vinto solo quattro delle 11 gare di andata delle semifinali di Coppa Italia, vincendo però questa sfida nella scorsa stagione, sul campo dell’Inter (0-1 febbraio 2020), strappando poi il pass per la Finale nella gara di ritorno. L’Atalanta ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia in tre delle ultime quattro stagioni (dal 2017/18), senza trovare il successo nella gara di andata nelle due occasioni più recenti.

Il Napoli è, insieme alla Juventus (entrambi sette), una delle due squadre ad aver segnato più gol a partire dagli ottavi di finale in questa edizione della Coppa Italia, subito dietro troviamo l’Atalanta (sei).

